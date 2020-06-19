علا رشدي تتعرض لانتقادات حادة بسبب صورة.. والفنانة ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية علا رشدي لانتقادات حادة، بسبب صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي ترفع ساقها لأعلى مستعرضة حذائها، وعلقت قائلة: “الجزمة كانت جديدة لنج.. اظن واضح؟”.

عدد كبير من متابعي علا انهالوا عليها بالانتقادات، وأكدوا أن الصورة غير لائقة، واعتبروها إهانة واضحة لجمهورها.

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الفنانة المصرية ردت على هذه الانتقادات، مؤكدة أنها لم تقصد إهانة جمهورها، بقولها: “يا جماعة الجزمة مش في وش حد ولا اهانة ليكو... خليكوا فريش كده”.

يذكر أن الفنانة المصرية علا رشدي كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين، هما مسلسل “بـ 100 وش” بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وسلوى محمد علي، ودنيا ماهر، ومصطفى درويش، وشريف دسوقي، وزينب غريب، وحنان يوسف، ولؤي عمران، وغيرهم، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

أما المسلسل الثاني هو مسلسل “ونحب تاني ليه”، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وإيمان السيد، وتارا عماد، وأحمد سعيد عبدالغني، وكارولين عزمي، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وعماد رشاد، وليلى عزالعرب، وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.