والدة وفاء صادق فنانة شهيرة.. تعرف عليها بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية وفاء صادق سرا عن حياتها الشخصية، لم يكن يعرفه جمهورها من قبل.

وفاء صادق كشفت أن والدتها هي الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق، حيث نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الست دي أمي”.

وأسمهان توفيق ممثلة فلسطينية تعيش بالكويت، وتحسب على الفن في دول الخليج، دخلت إلى المجال الفني وهي بعمر السابعة عشر، حيث بدأت مع «فرقة المسرح العربي» في الكويت ، ثم انتقلت إلى «فرقة مسرح الخليج العربي» أيضاً في الكويت الذي كانت أحد مؤسسيه.

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درست أسمهان توفيق في «كلية الفنون» في القاهرة، وبالإضافة لكونها ممثلة فإنها كاتبة سيناريو وحوار ومخرجة تحمل الجنسيتين الأردنية والمصرية.

تزوجت من المخرج المصري عادل صادق وأنجبت منه ابنه واحدة هي الفنانة وفاء صادق، وبعد أن تطلقا تزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبدالوهاب وأنجبت منه ابنتين هم مريم التي شاركتها بالتمثيل بمسلسل “فضة قلبها أبيض”، وسعاد التي دخلت عالم الغناء لفترة.

ومن أعمالها الفنية: “مانيكان، وعافك الخاطر، وأجندة، وسبع أبواب، والعاصفة، وتقدير الإحتياج، وموضى قطعة من ذهب، والديرفة، وعمود البيت، والجسر، والحالمون، ودكتوراه في الحب”، وغيرها من الأعمال.