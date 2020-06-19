بلاغ ضد أحمد الفيشاوي وابنته بسبب صورها الجريئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ ضد الفنان المصري أحمد الفيشاوي وابنته لينا بعد أن اقدمت الأخيرة على نشر صور جريئة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور نادر عبده، وذلك باعتبار الفيشاوي هو والدها والمسئول الأول عنها.

المحامي المصري قال في بلاغه إن الفتاة لينا الفيشاوي اعتادت نشر صور لنفسها قد يراها البعض إباحية وآخرون يرونها غير ملائمة ولكن يكون الهدف الرئيس هو البحث عن الشهرة دون النظر لاعتبارات القيم وتقاليد المجتمع.

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وتابع أن عقاب إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي منافِ للأدب ويهدم قيم الأسرة والمجتمع كما نصت المادة 25 و26 من قانون الإنترنت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى 5 سنوات؛ وبغرامة قد تصل لـ 300 ألف جنيه.

يوسف فايز محامي أحمد الفيشاوي استنكر البلاغ المقدم من محفوظ ضد موكله، وطالبه بمقاضاة والدة لينا، هند الحناوي، باعتبارها الحاضنة لها، وقال في تصريحات لـET بالعربي: «إذا كان هذا الخبر صحيحاً فالمفترض أن يقدم ضد الحاضنة وليس ضد الأب الذي لم يتمكن من رؤية إبنته منذ أكثر من 6 سنوات رغم حصوله على أحكام».

محامي الفيشاوي أضاف: «سبق وأن تقدمنا ببلاغ بإسم أحمد الفيشاوي عن نفس الموضوع وما زال محل تحقيق أمام النيابة العامة، ولن نفصح عن التفاصيل إلا بعد صدور قرار في البلاغ المقدم منا»، وتابع: «كذلك سبق وأن تقدمنا ببلاغ رسمي للمجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة بصفته الجهة المختصة ولم يحرك ساكناً حتى الآن ولم يتدخل في البلاغ المقدم منا».