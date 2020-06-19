كيم كارداشيان وباتمان.. أبطال “بودكاست” عبر “سبوتيفاي”

متابعة بتجــــــــــرد: أبرمت «سبوتيفاي» عقداً لمدونات رقمية صوتية (بودكاست) مع «دي سي كوميكس» وشخصياتها من أمثال باتمان وسوبرمان ووندر وومان، في إطار حلقات تبث عبر منصة البث التدفقي الكبيرة هذه.

ووقعت المنصة السويدية العملاقة أيضاً عقداً مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي أصبحت مناضلة لتصحيح الأخطاء القضائية، في إطار بودكاست متخصص في الجرائم.

ويمتد العقد مع «وارنر ميديا» مالكة «دي سي كوميكس» لسنوات عدة ويشمل «بودكاست بسيناريوهات أصلية مروية» تستند «إلى الشخصيات الشهيرة في عالم دي سي كوميكس الواسع».

ولم توضح «سبوتيفاي» الشخصيات التي ستُجسد أو قيمة العقد الذي يضم «بودكاست جديدة كوميدية ودرامية» تستند إلى كاتالوغ أفلام «وارنر براذيرز».

وأتت الصفقة في وقت تعزز فيه سبوتيفاي مضامين من المدونات الصوتية الرقمية.

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وقد أبرمت «سبوتيفاي» الأربعاء عقداً حصرياً مع كيم كارداشيان يشمل قضية كيفن كيث المحكوم عليه في سلسلة جرائم قتل، فيما يستمر بالدفع ببراءته من حادثة مقتل 3 أشخاص عام 1994 من بينهم طفل في الرابعة على ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وخفضت عقوبة الإعدام الصادرة في حق كيث إلى السجن مدى الحياة عام 2010 بسبب عدم وجود أجوبة عن أسئلة في قضيته.

ويرى عشرات القضاة السابقين والمحامين والمدعين العامين أنه قد يكون ضحية خطأ قضائي.

وكانت «سبوتيفاي» اشترت مطلع عام 2019 شركة «غيمليت ستوديوز» التي تعنى بالبوداكست بسعر 230 مليون دولار.

وفي فبراير، اشترت أيضاً استوديو «ذي رينغر» للإنتاج الرياضي والترفيهي بسعر تراوح بين 141 مليوناً و195 مليوناً.