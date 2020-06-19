كارول سماحة تقدّم للجمهور فنان جديد.. ما رأيكم به؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة نسخة معدّلة لصورتها، ظهرت فيها بإطلالة رجل واستطلعت آراء محبّيها حولها، فأطلقت على الشاب اسم “كارل سماحة” تيمنًا باسمها.
الصورة حصدت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين رأى معظمهم أن النسخة الذكورية من كارول رائعة.
وبدأت هذه التقنية في الساعات الماضية تأخذ حيزًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي لدى المشاهير الأشخاص العاديين.
على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة لتصوير كليب أغنيتها الجديدة Bon Voyage (الرحلة السعيدة) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الموسيقية الكبرى في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
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