نجوى كرم توجه رسالة قويّة إلى الدّولة بعد حرائق الهرمل

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّهت النجمة اللبنانية نجوى كرم رسالة قويّة الى الدولة اللبنانية التي لم تحرّك ساكنًا بعد اندلاع الحرائق في مرتفعات الهرمل، والتي ألحقت ضررًا كبيرًا بغابات اللزاب المعمّرة.
ونشرت كرم صورة أحد المواطنين الذي يقوم بإخماد الحريق بنفسه، وكتبت: “أهل الأرض أوفياء للأرض والجذور”، ما اعتبره كثيرون رسالة إلى الدّولة التي لم تقم بواجبها تجاه الحرائق التي تضرب لبنان في بداية كل موسم صيفي.
على صعيد آخر تستعد نجوى كرم لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، وتحديدًا بعد حوالي أسبوعين بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الأغنية باللهجة اللبنانية وهي إيقاعية تنتمي إلى النمط الموسيقي الذي تفضل نجوى ان تطل به دائمًا على الناس.
وكانت نجوى كرم قد انتهت مؤخرًا من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستبصر النور تباعًا وفق خطة استراتيجية وضعتها بالتنسيق مع شركة “روتانا”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد المقهور.
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