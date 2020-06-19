مراد يلديريم على بعد خطوات من تحقيق حلم الأبوّة

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر النجم التركي مراد يلديريم بفارغ الصبر أن يصبح أباً للمرة الأولى حيث أعلن مؤخرًا أن زوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني حامل بشهرها الثاني.
مراد كان قد فقد جنينه الأول منتصف العام الماضي بعد ان تعرّضت زوجته لوعكة صحية مفاجئة لكنّه أكّد أنّ هذا الأمر قضاء وقدر والمهم عنده صحّة إيمان.
يُذكر أنّ مراد ينتظر عودة مسلسله “رامو” إلى الشاشة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا والذي فرض عليهم تغييرات كبيرة في قصة العمل والممثلين المشاركين فيه.
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