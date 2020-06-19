صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا على خلفية نشر الأخيرة صوراً اعتبرت جريئة جداً على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

وجاء في البلاغ أن ابنة الممثل “اعتادت نشر صورها بملابس غير ملائمة الهدف منها هو البحث عن الشهرة بدون الالتفات إلى قيم المجتمع المصري وأعرافه”.

وذكّر بما تنص عليه المادة رقم 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت مشيراً إلى أنها تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبدفع غرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز المئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية المتبعة في المجتمع المصري.

وأضاف أن المادة 26 من القانون المذكور تنص على العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة تصل إلى مئة ألف جنيه ولا تتجاوز الـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم عمداً برنامجاً معلوماتياً لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

واللافت أن لينا حذفت الصور التي نشرتها في وقت سابق والتي ظهرت فيها بوضعيات وملابس اعتبرت جريئة جداً.