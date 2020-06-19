لن تصدقوا الشبه بين أحمد فهمي وابنه الأكبر في هذه الصور

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل الفنان المصري أحمد فهمي بعيد ميلاد ابنه الأصغر حسن. وللمناسبة نشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً عدة جمعها في صورة واحدة وأظهرت لقطات أخذت له في أوقات مختلفة وارفقها بأغنية عيد الميلاد الشهيرة.

وتعليقاً كتب: “عيد ميلاد سعيد يا بطلي. السعادة تتفتح في قلبي في كل ثانية لأن لدي ابناً رائعاً مثلك. نحبك جميعاً يا سنسن” محققاً أكثر من 125 ألف إعجاب.

كذلك تناقل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق صورة جمعت الفنان وزوجته وابنيهما خلال حفل صغير وبدوا وهم يقفون أمام قالب الحلوى. وأكثر ما لفت أنظار المتابعين هو الشبه الكبير بينه وبين ابنه الأكبر حيث رأى بعضهم أنه نسخة عنه فيما أشار آخرون إلى أنه ورث أيضاً بعض ملامح والدته.