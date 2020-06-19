استمرار إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. المسحة الثالثة إيجابية

ما زالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي تعاني من الإصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن أظهرت المسحة الثالثة للفنانة إيجابيتها، وهي محتجزة حتى الآن داخل العناية المركزة في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة.



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر داخل المستشفى، أن نتائج المسحة الثالثة أظهرت استمرار وجود الفيروس داخل جسد الفنانة رجاء الجداوي.







وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

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وفي 24 مايو الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ 26 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من بكورونا.

وقالت المصادر، إن الفنانة رجاء الجداوي، لا تزال محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين 87 لـ96، وهي على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

ومنذ أيام، أعلن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا.



