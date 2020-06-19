أفضل 10 أعمال مستوحاة من روايات ستيفن كينج

عرف الكاتب الكبير ستيفن كينج كأبرز روائي في مجال روايات الرعب، ونالت الغالبية العظمى من رواياته إعجاب صناع السينما والتلفزيون بهوليوود، وتحولت لأعمال سينمائية ومسلسلات مميزة عبر عقود.

وجمع موقع "إنترتيمنت ويكلي" أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي استوحيت من روايات للكاتب الكبير ستيفن كينج، ونستعرض في التقرير التالي أشهر 10 أعمال منها:

بدأ الموقع بفيلم the dead zone الذي طرح في عام 1983، من إخراج المخرج "ديفيد كرونينبرج"، وشارك في بطولته النجم كريستوفر ووكين، الذي جسد به شخصية مدرس عاد من غيبوبة حاملا لقدرات مرعبة مما وراء الطبيعة.

ومن بعده جاء بالقائمة، فيلم Dolores Claiborne، الذي طرح في عام 1995، الذي تدور أحداثه في إطار سايكو دراما، وأستوحى ستيفن كينج قصته من والدته التي كانت أم عاملة، سعت لرعاية أفراد أسرتها بعد أن تركها والدهم.

وقامت بأداء الدور الرئيسي بالفيلم النجمة "كاثي باتس"، ويشارك في بطولته النجمة جينفر جيسون لي.

ومن الأفلام المميزة التي استوحت من روايات كينج، فيلم pet cemetery، وهو من الأفلام التي طرحت أكثر من مرة على شاشة السينما، فكانت المرة الأولى عام 1989، وأعيد انتاجه في عام 2019 بنسخة جديدة من بطولة ستاري أيز، وإخراج كيفين كولسك.

وجاء ضمن القائمة أيضا فيلم the mist، الذي يحتوي على النهاية الأكثر مأساوية في تاريخ صناعة السينما، وطرح عام 2007 من بطولة النجم "توماس جان".

ومن أشهر الأفلام المستوحاة من روايات كينج، فيلم Misery الذي طرح عام 1990، من بطولة النجمة كاثي باتس، وشارك في بطولة الفيلم جيمس كان.

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والفيلم الذي يعتبر من أبرز الأعمال السينمائية في تاريخ هوليوود وليس فقط ضمن الأفضل من روايات ستيفن كينج، فيلم the shawshank redemption، الذي يروي قصة الهروب الدراماتيكية للمدعوة أندي دوفرين من سجن شواشانك بعد سجنه ظلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجم تيم روبينز و النجم الكبير مورجان فريمان، مع العلم بأن رواية كينج التي استحوى منها الفيلم طرحت بعنوان Rita Hayworth and Shawshank Redemption.

ومن أبرز أفلام الرعب المستوحاة من روايات كينج، فيلم the shining للنجم الكبير جاك نيكلسون والذي طرح في عام 1980 من إخراج ستانلي كوبريك، وشارك في بطولته شيلي دوفال وداني لويد وجو توركيل.

ومن بعده جاء بالقائمة فيلم Carrie، وهو من الأفلام التي طرحت أكثر من مرة على شاشة السينما، كانت النسخة الأولى منه قد طرحت في عام 1976، وأعيد طرحه في نسخة جديدة عام 2013، من بطولة كلوي جرايس، وجوليان مور وحابرييلا وايلد وجودي جرير.

وضمن قائمة الأفضل من ستيفن كينج، جاء مسلسل mr. Mercedes، الذي طرح على شاشات التليفزيون عام 2017، والذي شارك في بطولته النجم "بريندان جلييسون"، والنجم هاري تريداوا.

وفي ختام القائمة، جاء الفيلم الأبرز والأشهر على الإطلاق من بين الأعمال السينمائية المستوحاة من روايات كينج، وهو فيلم رعب الشهير IT، الذي طرح نسخة كلاسيكية منه عام 1986، وأعيد طرح أجزاء جديدة منه في عام 2017، وعام 2019.



