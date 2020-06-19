الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق المزيد

أدانت الكويت، اليوم الجمعة، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، وعدتها انتهاكا صارخا للسيادة وتجاوزا لقواعد القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن دولة الكويت وانطلاقًا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.

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وشدد على أن تلك التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتجاوزًا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلًا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وأكد المصدر وقوف الكويت إلى جانب العراق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.

وشنت كل من التركيا وإيران هجمات على إقليم كردستان العراق ما أسفر عن سقوط ضحايا في خطوة أدانتها بغداد، واستدعت على إثرها سفيري البلدين لابلاغهما احتجاجها.