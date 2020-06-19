بالصورة-هشام سليم يستمتع بوقته مع ابنه نور في عرض البحر

يستمتع الممثل هشام سليم بوقته برفقة عائلته وتحديداً ابنه نور الذي نشر عبر حسابه على انستغرام صورة تجمعه مع والده أثناء تواجدهما في عرض البحر.

وظهر هشام وابنه في قمة السعادة في الصورة التي حصدت اعجاب المتابعين.

وكان هشام سليم قد أكد تحول ابنته إلى ذكر في برنامج “شيخ الحارة” مؤخراً، ثم أطل بعدها إلى جانب ابنه نور، لأوّل مرّة على الإعلام عبر قناة DW، ليتحدث عن تجربته في “العبور الجنسي”، ومواجهته لمعضلة عدم الاعتراف قانونياً بتحوله، وتوجه إلى “المتحولين جنسياً” بالقول: “لا تنتحروا كونوا شجعاناً”.

ويعاني نور حتى الآن من عدم وجود مواد في القانون المصري تعترف بـ “التحول الجندري” أو تخص “العابرين جنسياً” لذلك يعاني حالياً من مشكلات قانونية قد تحول دون نجاحه في الحصول على عمل، حيث لا يزال “أنثى” على بطاقة الهوية.