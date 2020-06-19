فن ومشاهير

والد الأخوان زاهي وفادي الحلو في ذمة الله

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Patricia 0 تبليغ

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Jun 19, 2020

توفي اليوم الجمعة، الواقع في 19 الجاري، السيد سمير زاهي الحلو والد كل من الأخوين الطبيبين زاهي وفادي الحلو.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت في 20 حزيران 2020 الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس الرعائية – صربا – جونيه.

تقبل التعازي في صالون كاتدرائية مار جرجس الرعائية – صربا – جونيه يوم السبت في 20 الجاري قبل الدفن وبعده من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 مساءً.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الاخوين الحلو على فقدانهما الأليم.

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