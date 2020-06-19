بسبب حفلاته فنان عربي متهم بنشر فيروس كورونا

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر إقامة أحد الفنانين حفلات رغم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها من أجل الوقاية من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وبدا في المقطع الفنان الشعبي العراقي سعدون الساعدي وهو يغني في مناسبات تجمع عدداً كبيراً من الأشخاص في بعض الأماكن في العاصمة العراقية بغداد. وهو ما دفع المتابعين إلى اتهامه بالمساهمة في نشر الفيروس في بلده.

وكانت آخر الحفلات تلك التي أحياها في مدينة الصدر بحضور المئات. ويأتي هذا رغم تحذير وزير الصحة العراقي حسن التميمي من إقامة الحفلات تحت طائلة الملاحقة القضائية وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات.

ورداً على الهجوم عليه قال الساعدي في تصريح تلفزيوني: "حظي سيىء انقلبت الدنيا بسبب أغنية "صمون 10 بألف". وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والجميع يبحث عني".

وأضاف أن الفيديوهات المنتشرة والتي سجلت له ليست جديدة، مع الإشارة إلى أنه تعهد لوزارة الداخلية بعدم إحياء الحفلات في هذه الظروف الصحية الصعبة.

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وتابع: "صاحب الحفلة هو من دعا كل الحاضرين وهكذا شاهدهم الجميع في مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. خضعت للأمر الواق، ولم أستطع ترك التجمع الكبير حرجاً منهم".

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