الشبه الكبير بين ديانا كرازون وشقيقتيها يعرضهن للسخرية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة الأردنية ديانا كرازون وشقيقتيها زين وهيا. ولفتت الشقيقات الثلاثة الأنظار بالشبه الكبير بينهن بعدما تم تناقل الصورة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأشار الكثيرون إلى أن كلاً منهن تبدو نسخة طبق الأصل عن الأخريين. وعرضهن هذا لموجة واسعة من السخرية حيث أشار بعض المتابعين إلى أنهن ذهبن إلى عيادة طبيب التجميل نفسه.

ويشار إلى أن ديانا أثارت الاهتمام في وقت سابق بسبب ظهورها في مقطع مصور من دون مكياج. وبدا أنها تتمتع بملامح ناعمة وأنها لم تتغير كثيراً رغم عدم تطبيقها أي مستحضر.

ويذكر أن زين تعرضت قبل هذا لموجة واسعة من الانتقادات واتهمت بأنها تشجع الرجال على الخيانة. وقالت في مقطع فيديو إنه من الطبيعي أن يهتم الزوج بامرأة أخرى في حال كانت زوجته لا تعتني بتفاصيل جمالها.

Advertisements

وأضافت: "لما يرجع جوزك ويلاقيك مش مهتمة بحالك بده يطلع وعيونه تزوغ برّة" مشيرة إلى أنها لا تلومه في هذه الحالة رغم أنها من المناصرات للمرأة ومدافعة عنها.

قد يهمك ايضا:

عقد قران ديانا كرازون على الإعلامى الأردنى معاذ العمرى الجمعة المقبلة

ديانا كرزون تستقبل العام الجديد بطرح "عمري مشي 2020"