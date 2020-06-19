إيهاب فهمي يُؤكِّد أنّ مسرح المواجهة تجربة مُهمّة ويُوجِّه شكره لوزيرة الثقافة

عبّر الفنان إيهاب فهمي عن سعادته كونه بطلا في مسرح المواجهة "خليك في البيت" الذي تقدمه وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مؤكدا أنهم أمام تجربة مهمة، موجهًا الشكر للوزيرة: "نريد أن تكون الثقافة موجودة دائمًا في كل أنحاء وربوع الوطن وذلك من خلال كل القنوات المختلفة".

وقال فهمي: "خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي يتصدى لكل إنتاج جديد، ونحن أمام مشاريع إنتاجية قليلة التكلفة سريعة النجاح؛ والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح يفكر مع كل مديري المسارح لوضع طريقة معينة لتقديم شكل من أشكال النجاح في ظل الظروف الراهنة"، وتابع: "المخرج سامح بسيوني صاحب الفكرة، وأتمنى إن شاء الله أن يقدم مسرح المواجهة والمسرح القومي، شيئًا مختلفًا يحقق نجاحات متواصلة".

واختتم: "المغفلة ننتظر عرضها الخميس المقبل وهو أول عرض ميوزيكال، هنسمع الممثلين كلهم بيقدموا أداءً موسيقيًا ومسرحيًا بشكل مبسّط، وأتشرف أن أكون جزءًا منه".

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