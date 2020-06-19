صور| نور اللبنانية تقضي إجازة الصيف وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نور اللبنانية، على الاستمتاع بقضاء إجازة الصيف مع أسرتها، على البحر.

ونشرت نور، صورا لها على متن يخت في عرض البحر، عبر حسابها على تويتر، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

وشاركت نور اللبنانية في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "البرنس" بطولة: الفنان محمد رمضان، الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر، تأليف وإخراج محمد سامي.