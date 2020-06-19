محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها، ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بـ3 صور لها مجمعة في إطار واحد.
وظهرت ميرهان في صورتين بعدما تحولت لرجل عبر تطبيق face app، الذي يستخدمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاكتشاف كيف ستصبح ملامحهم إذا تغير جنسهم من ذكر لأنثى والعكس.
وكتبت ميرهان في تعليقها على الصور "حاسة من شكلي وانا راجل اني واد كوميدي وألاااش بيقول نكت ألشه وهو بس اللي بيضحك عليها".
يُذكر أن ميرهان حسين أطلت على جمهورها في رمضلن المنقضي، كضيف شرف حلقات مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليقا على تحويل صورتها لرجل.. ميرهان حسين: "حاسة إني واد كوميدي ألاش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.