وفاء عامر لرجاء الجداوي: "وحشتيني أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عبرت الفنانة وفاء عامر، عن حبها واشتياقها للفنانة رجاء الجداوي، متمنية لها الشفاء من فيروس كورونا المستجد، الذي أُصيبت بها قبل شهر تقريبا.

ونشرت وفاء، صورة رجاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتيني أوي يا رجاء.. ربنا يتم شفاكي على خير".

كانت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، أكدت أن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.

الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.