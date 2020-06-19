محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على توجيه رسالة إلى متابعيها وجمهورها عبر حسابها على تويتر.
وكتبت هيفاء: "حب نفسك أولاً.. لأنك أنت الشخص الذي ستقضي بقية حياتك معه".
يُذكر أن هيفاء وهبي أعلنت مؤخرا عن مقاضاتها لمدير أعمالها محمد وزيري، واتهمته بالاستيلاء على أموالها، وأقام هو دعوى لإثبات زواجه منها.
كما طالبت الفنانة هيفاء وهبي، إحدى الشركات العقارية بمدينة الشيخ زايد، بعدم التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية والفلل التي تمتلكها.
ووجهت هيفاء، إنذارًا للشركة بعدم التعامل معه فيما تمتلكه، من خلال بيان طرحته عبر حسابها على تويتر. وجاء في البيان: "بشأن التعامل على الوحدة العقارية المملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتنا.. نطالب بعدم التعامل مع المدعو محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري بشأن الوحدة سواء للشركة أو للغير، وأي تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حب نفسك أولاً".. هيفاء وهبي توجه رسالة لمتابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.