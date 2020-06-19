محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع فريق مسلسل "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان محمد لطفي، على استعادة ذكرياته مع مسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان المنقضي. وكتب لطفي، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "فريق تصوير سلطانة المعز من أطيب وأجدع الناس اللي اشتغلت معاهم". مسلسل "سلطانة المعز" بطولة: غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.

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