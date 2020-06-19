شريهان لـ"صلاح عبدالله": "معرفتك شرف ليا ولكل إنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة إلى الفنان القدير صلاح عبدالله، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

وكتبت شريهان "معرفتك شرف لي ولكل إنسان يا أنقى وأبدع صلاح عبدالله.. الموهبة، الخُلق، الإلتزام، الإنسانية، الصدق، والصداقة، والجدعنة، وأحلى إبتسامة طيبة، خجولة، ولها صوت خاص جداً مجروح يسعد القلب".

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وأضافت: "الحق والحقيقة إني أنا اللي لازم أشكرك على وجودك في قلبي وفني.. شكراً إلى الأستاذ ‎صلاح عبدالله".

جاء ذلك ردا على رسالة صلاح عبدالله لها في تدوينة على تويتر، قائلا: "أنا فخور بتواصلك معي، وعمري ما هنسى كل شيئ حلو عملتيه معايا يا شيري".

وسبقتها تدوينة لشيريهان: "فخورة بإن صلاح عبد الله مصري"، وذلك بعدما نشر صلاح، تدوينة قال فيها: "بعد قليل وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن".