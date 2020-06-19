بصحبة حارس الأهلي.. هاني رمزي يعود لـ"الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهر الفنان هاني رمزي، داخل صالة الألعاب الرياضية، بصحبة حارس مرمى النادي الأهلي السابق أحمد عادل عبدالمنعم. ونشر رمزي، صورة معه عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏عودة للجيم، وأحلى تمرين مع كابتن النادي الأهلي كابتن أحمد عادل عبدالمنعم". يُذكر أن، الفنان هاني رمزى، أجل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل" لحين الإنتهاء من أزمة كورونا، وكان من المقرر تصويره خلال شهر أبريل الماضي، ويشارك في بطولته مي سليم، وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدري.

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