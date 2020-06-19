"الكلام كان من القلب".. حلا شيحة تعلق على حلقتها مع وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

علقت الفنانة حلا شيحة، على حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى، والتي عُرضت أمس الخميس.

ونشرت حلا، صورة لها من كواليس الحلقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متشكرة استاذ وائل على الاستضافة الجميلة.. اتبسطت جدا.. والكلام كان من قلبي، وأتمنى يوصل لقلوب الناس.. احنا شعب طيب وبلدنا جميلة، أتمنى من قلبي نبقى أحسن في كل حاجة، ونعذر بعض، ونفترض حسن الظن في بعض".

Advertisements

وأضافت: "بلاش التجريح لأنه بيهد مش بيبني.. يا ريت الناس يشوفوا الحلقة، كانت بسيطة ومن القلب، القناة الأولى، برنامج التاسعة".

وكانت حلا شيحة، قالت خلال الحلقة، إنها ابتعدت عن الفن لمدة ١١ عاما، وعند عودتها في مسلسل "زلزال" كانت تشعر بالخوف والرعب، وعن علاقتها بطليقها قالت: "علاقتي بطليقى جيدة وأتفقنا أن أهم شيء هو نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن المشكلة ليست في انفصال الأم والأب ولكن المشكلة الحقيقية كيف سيتعاملان بعد الانفصال" .

يذكر أن، حلا شيحة شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" أمام الفنانة يسرا وبيومي فؤاد وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد سرحان.