تراند اليوم : صدمة.. ظهور نتيجة المسحة الثالثة للفنانة "رجاء الجداوي"

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تطورات الحالة الصحية للممثلة المصرية رجاء الجداوي، التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) منذ نحو شهر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر طبى بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن نتيجة المسحة الثالثة للجداوي جاءت إيجابية.

ووفق المصدر، فإن "الجداوي تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة، خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحى منذ 27 يومًا حتى الآن، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها.

وتخضع الجداوي للعلاج على جهاز التنفس داخل العناية المركزة للمستشفى، وتعاني من ارتقفاع درجة حرارتها التي تصل إلى 37 درجة مئوية، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين.

وبحسب المصدر، فإن حالتها النفسية السيئة سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

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وأكد أن نتيجة المسحة الخاصة بها ليست ذات أهمية طالما ما زالت في الرعاية المركزة، موضحًا أنه أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز (CPAP) في الوقت الحالي.

وقال المصدر إن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس التي تتواجد عليه هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهوره.

وأجرت الجداوي منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل، الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجته قبل قليل إيجابية.