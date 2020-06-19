تراند اليوم : فيديو| رسالة من مطرب إسرائيلي شهير إلى حكام الإمارات

وجه المطرب الإسرائيلي، عومير أدم رسالة إلى حكام الإمارات وجه خلالها الشكر لهم.

وقال عومير في مقطع فيديو نشرته صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "يسعد أوقاتكم وطاب مساؤكم ومرحبًا بالجالية اليهودية في دبي، وعلى رأسهم السيد سولي وولف. أود أن اشكركم جميعًا على دعطكم وما تقومون به من أجل الجالية اليهودية".

وأضاف: "وأود انتهاز الفرصة لشكر شخصين مهمين هما: الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.. شكرًا جزيلاً أقدركم وإن شاء الله نلتقي قريبًا في دبي".

باستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

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لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تحسن العلاقات مع العديد من الدول العربية من دون تسميتها.

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic)