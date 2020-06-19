مشاهير عرب من عمالقة الزمن القديم، بعضهم رحل بسبب المرض وبعضهم الآخر ما زال موجود، الا ان ملامحهم تغيرت بشكل صادم وغير متوقع .

الصور تظهر نجوم مصر كيف كانوا وكيف أصبحوا:

النجمة الراحلة ماجدة صدمت جمهورها في آخر أيام حياتها بسبب ملامحها التي تغيرت بشكل كبير، حيث بدا عليها المرض والعجر.

النجم كمال الشناوي الملقب بدونجوان السينما المصرية، رحل بعد صراع مع مرض السرطان، وبدا في آخر أيام حياته متقدماً في السن وعلامات المرض تظهر عليه.

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النجم عادل إمام أيضاً من عمالقة الفن المصري، وقد تقدم في العمر وبدا في آخر ظهور له مريض وعلامات التعب والإرهاق عليه.

النجمة الجميلة زبيدة ثروت الملقبة بأيقونة السينما المصرية توفيت بعدصراع مع مرض السرطان وتغيرت ملامحها بشكل صادم قبل وبعد.

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