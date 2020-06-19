الموت يحزن شيرين عبد الوهاب: “ام بيتزعل عليها”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن حزنها الشديد بسبب وفاة شهيرة “يوتيوب” سناء عبد الحميد المعروفة باسم “ماما سناء”. وعلقت على ذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر” وكتبت: “ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك”. وأضافت: “إنتي فعلاً أم يتزعل عليها”.
وتفاعل مع الخبر عدد كبير من النجوم والمتابعين الذين نعوا الراحلة معربين عن حزنهم على وفاتها عن 61 عاماً بعدما أعلنها ابنها على حسابه على “فيسبوك” وتوجهوا بعبارات العزاء إلى عائلتها متمنين لها الرحمة ولهم الصبر والسلوان.
ويشار إلى أن سناء عرفت من خلال ظهورها في مقاطع على “يوتيوب”. وأشارت في وقت سابق في لقاء أجري معها ضمن برنامج “الحياة اليوم” الذي كان يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وحسام حداد إلا أن ابنها هو من شجعها على الظهور. وقالت حينها: “كنا بنقعد مع بعض وكان بيصورني وأنا مش واخدة بالي وألاقي التعليقات حلوة وكل الناس بتسأل عليا وبقينا بعدين نصور فيديوهات مع بعض”.
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