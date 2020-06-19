محمد هنيدي يسخر من “تويتر” على طريقة “الخالة نوسة”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار رسالة منسوبة إلى إدارة موقع “تويتر” تطلب البريد الإلكتروني والرقم السري بحجة عمل صيانة للموقع، سخر الفنان محمد هنيدي بطريقته الشهيرة من الرسالة التي تهدف إلى سرقة الحسابات بزعم عمل صيانة للإيميل بعد إعطائه كلمة السر (باسوورد) والإيميل.

ونشر هنيدي عبر حسابه الخاص على “تويتر” الرسالة وغرد معلقاً عليها على طريقة دور الرجل الخليجي في فيلمه “يا انا يا خالتي” قائلاً: “‏تدري والله عطيته الباسورد تدري ليش لأنه ما كذب”.

يذكر أن محمد هنيدي أعلن دخوله كواليس تصوير فيلمه الجديد “النمس والإنس” والذي تشاركه في البطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

ونشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بمنة شلبي في أول مشهد من مشاهد الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي كانت مشاركته في مسرحية “3 ايام في الساحل” والتي شارك في بطولتها عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.