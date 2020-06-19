بالصورة – زينة تتحول إلى رجل

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة زينة جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، تحدد فيها الملامح التي تريدها في فتى أحلامها.

وظهرت زينة في الصورة وقد حولت وجهها من إلى ملامح رجل بشنب وذقن وذلك عن طريق برنامج “فوتوشوب” للصور، كما كتبت عليها معلقة: “هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامى والنبي ياجماعة والنبي اللى يلاقيني وأنا شكلي راجل يقولي فورًا ده أنا لو شوفتني وأنا راجل هروح اتقدملي واتجوزني”.

يذكر أن زينة كسبت الدعوى لقضائية التي أقامها طليقها الفنان أحمد عز لنقل الإشراف التعليمي على توأمهما إليه بعد أن حكمت المحكمة بإلزامه بمصاريف دراسية سنوية 30 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري، حيث طالب بنقلهما إلى مدرسة أخرى أقل تكلفة من التي أدخلتهما فيها والدتهما.

وكانت زينة قد شاركت في موسم رمضان المنتهي بمسلسل “جمع سالم” والذي شاركها فيه كل من دلال عبد العزيز، ميدو عادل، محمد شاهين.