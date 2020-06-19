شارل لوكلير في جولة عبر شوارع مارانيلو الإيطالية

متابعة بتجـــــــــرد: قاد شارل لوكلير سيارة فيراري SF1000 الجديدة في شوارع مارانيلو الإيطالية بعد أن عادت الحركة في صفوف الفريق الإيطالي العريق للمرة الأولى منذ توقف نشاط بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا حول العالم.

وقال الصانع الإيطالي صاحب الانجازات الكبيرة إن لوكلير 22 عاماً هو بذلك أول سائق في الحقبة الحديثة يقود سيارة فورمولا 1 عبر شوارع مدينته.

وقال شارل لوكلير الذي أدرك أن صوت سيارته ربما أيقظ بعض سكان المدينة من نومهم “أنا عادة لا أحب الاستيقاظ مبكراً لكن هذا الصباح كان هناك سبب قوي للقيام بذلك” ، وأضاف السائق الفرنسي الشاب “كان من الممتع العودة للسيارة اليوم وبصورة خاصة في مثل هذا المسار المميز، العودة للجلوس خلف المقود تشبه العودة للبيت بعد غياب”.

ومن المقرر انطلاق موسم سباقات الفورمولا 1 المؤجل في النمسا بسباقين في 5 و 12 تموز المقبل بدون جمهور وضمن إجراءات وقائية صارمة.