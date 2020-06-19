بسبب صورة غير لائقة، علا رشدي تتعرض لانتقادات حادة

تعرضت الممثلة علا رشدي، زوجة الممثل أحمد داوود، لانتقادات شديدة من قبل المتابعين وذلك بعد نشرها صورة عبر حسابها على موقع انستغرام ظهرت فيها وقد وضعت حذاءها في اتجاه عدسة التصوير، ووصفها البعض بـ “غير لائقة ومهينة للجمهور”.

تلقت “رشدي” عدداً كبيراً من التعليقات المنتقدة لها، حيث عبّر الجمهور عن استيائهم من نشرها لهذه الصورة التي لا تليق بها.

إلا ان علا ردّت على المتابعين وقالت: “يا جماعة الجزمة مش في وش حد ولا إهانة ليكو خليكوا فريش كده”.

نذكر أن علا رشدي شاركت في رمضان 2020 بمسلسلي “بـ100 وش”، و”ونحب تاني ليه”.