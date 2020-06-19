كاثرين لانجفورد بطلة مسلسل الفانتازيا سيدة البحيرة

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان التشويقي لمسلسل الفانتازيا "سيدة البحيرة"، المقرر عرضه 17 يوليو المقبل>
المسلسل مُقتبس من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، اللذان يتوليان مهمة الإنتاج التنفيذي للعمل بجانب ليلى جيرستين.
ويعيد مسلسل "سيدة البحيرة"، تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي تُروى من منظور "نيميو" تلك الشابّة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة.
وفي أعقاب وفاة والدتها تجد ضالتها في شريك غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة المتواضعين، وذلك في سعيها للوصول إلى "مرلين" لتسليمه السيف القديم.
وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزًا للبسالة والتمرُّد ضد جماعة "القنّاصة الحُمر" المُروّعة وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".
ويتناول مسلسل "سيدة البحيرة" قصّة نشأة وتطور البطلة ويزخر بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي على غرار إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية، واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.
المسلسل، من بطولة كاثرين لانجفورد في دور "نيميو"، وديفون تيريل في دور "آرثر"، وغوستاف سكارسجارد في دور "مارلين"، ودانيال شارمان في دور الراهب الباكي، وسيباستيان أرمستو في دور الملك "أوثير بندراجون"، ومات ستوكو في دور "جاوين"، وليلي نيومارك في دور "بيم"، وشالوم برون فرانكلين في دور "إجرين"، وإميلي كوتس في دور الراهبة "آيريس"، وبيلي جنكينز سكويرل، وبيلا داين في دور "الرمح الأحمر"، وبيتر مولان في دور "البابا كاردن".
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