أحمد العوضي يخوض أول بطولة درامية مطلقة في شديد الخطورة

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الممثل المصري أحمد العوضي الإعلان الترويجي لمسلسله الجديد "شديد الخطورة" الذي يخوض فيه أولى بطولاته المطلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق "واتش إت".
المسلسل من 7 حلقات فقط، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ويتناول قضية قراصنة الإنترنت وخطورتهم على الأمن القومي، واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات الدولة.
ويشارك في بطولة العمل كل من ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال.
يذكر أن العوضي شارك في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "الإختيار"، الى جانب الفنان أمير كرارة.
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