أحمد العوضي يخوض أول بطولة درامية مطلقة في شديد الخطورة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: طرح الممثل المصري أحمد العوضي الإعلان الترويجي لمسلسله الجديد "شديد الخطورة" الذي يخوض فيه أولى بطولاته المطلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق "واتش إت".

المسلسل من 7 حلقات فقط، من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام علي، ويتناول قضية قراصنة الإنترنت وخطورتهم على الأمن ‏القومي، واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات ‏الدولة.

ويشارك في بطولة العمل كل من ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، ‏حمزة ‏العيلي، حسني شتا، خالد كمال‎.

يذكر أن العوضي شارك في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "الإختيار"، الى جانب الفنان أمير كرارة.