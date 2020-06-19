اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب





"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية منفردة جديدة بعنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها مع الشاعرة "العُلا".

ولحن الجسمي الأغنية على مقام الكرد. هو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتي لا تحتوى على الربع تون ولذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية.

تولى زيد عادل توزيع ومكساج وماستر الأغنية التي طرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "روح العشق" جديد حسين الجسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.