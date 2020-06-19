شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: من فضلكم ادعوا لرجاء الجداوى ربنا يعدى الأزمة دى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة أيتن عامر جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بالدعاء للنجمة الكبيرة رجاء الجداوى والتى تعانى من الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع وفى انتظار نتائج المسحة الثالثة، وكتبت "من فضلكم ادعوا لمدام رجاء الجداوى إن ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها ويعدى الأزمة دى على خير".







ايتن عامر

وكانت أعلنت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى أن حالتها ليست جيدة وأنها ما زالت فى الرعاية ‏المركزة ‏وعلى جهاز التنفس الصناعى، مطالبة محبيها ‏بالدعاء لها بالشفاء والعبور من هذه الأزمة‎.‎

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وبعدما طالبت ابنة رجاء الجداوى الجمهور بالدعاء لوالدتها، تصدر هاشتاج ‏باسم الفنان القديرة "رجاء الجداوى"، تريند تويتر في مصر، خلال الساعات ‏القليلة الماضية، وانهالت الأدعية من محبي رجاء الجداوي، متمنين لها ‏الشفاء والتعافي من وعكتها الصحية الأخيرة التي أصيبت بها بعد تعرضها ‏لعدوي فيروس كورونا المستجد، وتلقيها العلاج فى مستشفى العزل ‏بالإسماعيلية. ‏

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية إن ‏الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تطالب محبيها بالدعاء لها، أن يتم شفاؤها علي خير، وتخرج من ‏العزل الصحى بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنها ما زالت على "جهاز ‏CPAP‏"، ‏داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة ‏حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 ‏و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى ‏سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.‏

وتابع المصدر الطبى أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة ‏رجاء الجداوى، ليست مهمة طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى ‏أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى ‏خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن ‏الصعب الاستغناء عن جهاز ‏CPAP‏ فى الوقت الحالى.‏