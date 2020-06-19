شكرا لقرائتكم خبر عن لسة زى القمر.. ليلى علوى تستعيد ذكريات جلسة تصوير من 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة ليلى علوى ذكريات جلسة تصوير لها بالأبيض والأسود تعود لعام 2002، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولا يظهر بها اختلاف بملامحها عن الوقت الحالى، وجذبت آلاف التعليقات والإعجابات من متابعيها إضافة لعدد من النجمات، حيث علقت كل من النجمة نيللى كريم وسميرة سعيد وسوسن بدر لإبداء إعجابهم بالصور.









ليلي علوي

وفى سياق آخر شاركت الفنانة ليلى علوى بصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" ظهرت فيها مع الفنان محمد هنيدى من فيلم حلق حوش الذى تم إنتاجه فى عام 1997م.

Advertisements

وعلقت الفنانة ليلى علوى على الصورة التى لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها على إنستجرام قائلة: "بتفكر فى اللى أنا بفكر فيه يا فرج؟.. كلنا نفسنا فى صاحب يفهمنا من غير ما نتكلم... فرج وشادية من فيلم حلق حوش".

وفيلم حلق حوش إنتاج عام 1997، بطولة ليلى علوى، محمد هنيدى، علاء ولى الدين، إخراج محمد عبد العزيز، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ساخر حول مجموعة من الأصدقاء، يعيشون على سطح إحدى العمارات المطلة على سينما صيفية، يتابعون باستمرار أفلامها، وبعد فشلهم فى رحلة البحث عن عمل شريف، يقومون بتشكيل فريق عصابى لسرقة أحد البنوك الصغيرة، لكن الشرطة تبدأ فى مطاردتهم.

وفى وقت سابق طالبت الفنانة ليلى علوى جمهورها بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى، على خلفية دخولها العناية المركزة بعد تطور حالتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.