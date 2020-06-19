شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: "أتمنى نعذر بعض ونفترض حسن الظن وبلاش التجريح لأنه بيهد مش بيبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة بصورة من كواليس استضافتها من حلقى أمس فى برناج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشى علي القناة الأولي، قائلة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"متشكرة استاذ وائل علي الاستضافة الجميلة اتبسطت جدا..و الكلام كان من قلبي وأتمنى يوصل لقلوب الناس"، وفي رسالة للجمهور قالت: :"احنا شعب طيب و بلدنا جميلة أتمنى من قلبي نبقي احسن في كل حاجة و نعذر بعض و نفترض حسن الظن في بعض بلاش التجريح لأنه بيهد مش بيبني ياريت الناس يشوفوا الحلقة كانت بسيطة و من القلب".



حلا شيحة

وقالت الفنانة حلا شيحة إنها ابتعدت عن الفن لمدة 11عاما، وعند عودتها في مسلسل زلزال كانت تشعر بالخوف والرعب، وعن علاقتها بطليقها قالت: علاقتي بطليقى جيدة وقد أتفقنا أن أهم شيء هو نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن المشكلة ليست فى انفصال الأم والأب ولكن المشكلة الحقيقية كيف سيتعاملان بعد الانفصال.

وأضافت الفنانة حلا شيحة خلال لقائها في برنامج التاسعة للإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى، أن سبب انفصالها عن زوجها هو اختلاف وجهات النظر مضيفة: لم تكن رغبتى في العودة للفن سبب الانفصال ولكنى شعرت بأننى لن أستطيع أن أكمل حياتى بهذا الشكل، وقررت العودة للفن لأنه بداخلى منذ كنت طفلة، وقد تركته بكامل إرادتي فلم تكن الشهرة تسيطر على.

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وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب خلع الحجاب قالت: أنا أرى أن كل شخص له مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا وأنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة ؛ وأضافت: لم أصرح يوما بأن الفن حرام كما ادعى البعض.