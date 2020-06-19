شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تحصل على الدرع الفضى من يوتيوب.. وتعلق: عقبال الذهبي والماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مى كساب بحصولها على الدرع الفضى من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد تخطى قناتها أكثر من 100‪ ألف متابع، ونشرت مى صورة الدرع عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها، "أول درع ( الدرع الفضى ) عقبال الدهبى والماسى بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله شكرا @muzicup على مجهودكم معايا شكرا أحمد حلمى وميا المهدى شكرا لكل الشعراء والملحنين والمخرجين اللى اشتغلو على ألبومى اللى فات وربنا يوفقنا فى اللى جاى وأخيرا شكرا جوزى حبييى على دعمك ليه ومجهودك معايا وفضلك فى رجوعى للغنا مره تانيه بمزيكتك المختلفة المنفردة ".



مي كساب

وطرحت المطربة مي كساب أغنية جديدة بعنوان "ودي عاجبك فيها ايه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع موسيقي أوكا، وميكس وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب"، وحققت عدد مشاهدات ضئيل منذ طرحها على "يوتيوب".

وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

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وكانت مى كساب قد طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية بعنوان "ماما فين"، وهى تشهد تعاونها مع زوجها مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.