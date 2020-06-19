تراند اليوم : فيديو| "حلا شيحة": هذه الغلطة ندمانة عليها.. ولن أكررها أبدًا

قالت الممثلة المصرية، حلا شيحة، إن إجراءها عملية تجميل قبل شهور هو خطأ لن تكرره ثانية.

وأكدت حلا في مقابلة مع برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، أنها لن تكذب على الجمهور، وأنها كانت في لحظة حماس لتجربة ما يمكن أن تحدثه العملية، لكنها عبرت عن انزعاجها من النتيجة.

وأشارت إلى أن العملية التي أجرتها في وجهها لم تكن قادرة على التخلص من تأثيرها، بسبب ارتباطها بتصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض خلال شهر رمضان.

وذكرت أن العملة لم تفشل لكنها وجدت أن الجراحة التجميلية لا تناسبها، خاصة أنها ترى أن أبرز ملامح جمال وجها هي البساطة.

وأشارت إلى أن تغيير ملامحها ظهر بوضوح على الشاشة منذ بداية ظهورها في مسلسل "خيانة عهد" وأنها كانت تنتقد مظهرها كما فعل بعض من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت إنها لن تكرر تلك التجربة لأنها لم تتقبل شكلها وكانت تشعر بوجود خطأ ما في وجهها، حمل الطبيب الذي أجرى لها العملية المسؤولية عنه. .

وأضافت أنها لم تطلب التعديلات التي أجراها طبيب التجميل ولم يتم تنفيذها بالشكل الذي رغبت فيه.

وأوضحت أنها تراجعت عن محاولة إصلاح ما حدث خوفًا من حدوث مضاعفات، مؤكدة أنها سوف تنتظر حتى تزول أثار الحقن بوجهها كما نصحها البعض.



