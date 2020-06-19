تراند اليوم : بأمر القضاء.. منع "المعجب المتحرش" من الاقتراب من فنانة شهيرة

حصلت نجمة البوب الأمريكية بيلي إيليش على حكم يمنع أحد المعجبين بها من الاقتراب منها، بعد شكواها من مضايقته الدائمة لها.

وفي الدعوى التي رفعتها بيلي ضد المعجب، حصلت على أمر تقييدي ضده يجبره على عدم الاقتراب منها على مسافة 90 مترًا لمدة ثلاث سنوات.

وكانت بيلي (18 عامًا) قد قدمت أوراقا للحماية من التحرش المدني، بعد ظهور المعجب برينيلا روسو قرب منزلها عدة مرات ومحاولته دخول المنزل.

ونقل موقع "TMZ" – المختص في تغطية أخبار المشاهير عنها قولها في المحكمة، إن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا أظهر أيضا سلوكًا غريبًا حيث كان يتحدث إلى نفسه وفشل في ارتداء قناع وجه.

وتقيم بيلي في منزل والديها منذ فرض الحجر الصحي، وبعد إلغائها جولتها العالمية بسبب فيروس كورونا.

