وزيرة الثقافة تتفقد الترتيبات النهائية لعقد اجتماع التصويت الإلكتروني على جوائز الدولة

تفقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الترتيبات النهائية والاجراءات الاحترازية استعدادا لعقد اجتماع المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى للتصويت على جوائز الدولة، والمقرر له ظهر السبت 20 يونيو في المسرح الكبير بدار الاوبرا، وحرصت على اختبار وتجربة اجهزة التصويت الالكترونى والتاكد من كفاءتها حرصا على اتمامه بالشكل الامثل واللائق بهذا الحدث الهام . اشادت "عبد الدايم" بالاجراءات الوقائية التى شملت بوابات التعقيم الذاتى والمطهرات والماسكات الطبية الى جانب نظام جلوس الحضور والذى يراعى المسافات الامنة وذلك حفاظا على السلامة العامة. Advertisements وقالت "عبدالدايم" ان جوائز الدولة هى الاقدم والاعرق فى مصر وتعد تظاهرة براقة للاحتفاء بالمبدعين الذين يشكلون عقل الامة وقواها الناعمة وأحد صيغ عرفان الوطن بجهودهم، مؤكدة انها تعكس ملامح المشهد الثقافى الخصب للمجتمع . انها تعكس ملامح المشهد الثقافى الخصب للمجتمع . كما تابعت وزير الثقافة اعمال تشييد مسرحا فى الساحة الخارجية الذي تنفذه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لاستقبال العروض حال استئناف النشاط، واكدت انها التجهيزات الجارية تراعى التقنيات المطلوبة لاقامة مختلف العروض. مشيرة ان استثمار المساحات المفتوحة فى اقامة مسارح يسعى لابراز جمال المعالم المصرية ، ويعد احد الاساليب لتطوير الخدمات الثقافية والفنية الهادفة الى نشر الوعى وتنمية الوجدان والارتقاء بالذوق العام .

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