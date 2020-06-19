أول حفل للأوبرا أون لاين بمناسبة مرور 64 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

تاكيدا على عمق الروابط بين مصر والصين واحتفالا بمرور 64 عام على اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، نفذت وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة الصين والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة حفلا موسيقياً مشتركاً عن بعد بين اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدي واوركسترا لياونينغ السيمفونى الصينى، بقيادة المايسترو صن بوتا يتم بثه فى الثالثة مساء السبت 20 يونيو على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب بالتزامن مع مختلف منصات البث الحى ووسائل التواصل الاجتماعى الالكترونية فى الصين .

وعن الاحتفال قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، انه يأتى فى اطار لقاء الحضارات وحوار الثقافات، مشيرة ان القوى الناعمة بمختلف صورها تواصل نجاحها فى تخطى الحواجز واجراء تواصل ابداعى بين الشعوب، واضافت ان الحفل يعد لقاء بين اعظم حضارتين فى تاريخ الانسانية ، مؤكدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فى مختلف مجالات التنمية وتواصل العمل على تعزيز الصلات لتظل نموذجاً رائداً يحتذى به لبناء المستقبل المشترك بين البلدين .

وقال لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، فى كلمة تخللت فقرات الحفل ان العلاقات الدبلوماسية

بين مصر والصين والتى تواصلت على مدار 64 عام مضت ستبقى قوية مهما كانت تغيرات الاوضاع على الساحة الدولية ، وتابع ان شعبى البلدان قادران على تجاوز التحديات والعراقيل بالتكاتف بينهما خاصة فى خضم المعركة الجارية ضد وياء فيروس كورونا المستجد حيث تبادلا المساعدات والدعم لمواجهة الجائحة ، وقدم التحية لمصر حكومة وشعباً على المساعدات التى تم منحها للتصدى للوباء فى الصين ، واوضح انه فى ظل التوجيهات الشخصية من القيادتين السياسيتين فى البلدين استمرت علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الصديقين اللذان يتعاونان فى الشدة والرخاء ويواجهان العاصفة فى نفس القارب ، مؤكداً ان التبادلات الثقافية والفنية المكثفة والثرية بين البلدين ومنها هذا الحفل عبر الانترنت تساهم فى توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين وتزيد من قوة الترابط بين قلوبهما .

Advertisements

كما اكد الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الاوبر المصرية، ان هذا الحفل يعد الاول للاوبرا اون لاين ، واشاد بالعلاقات الثنائية بين

البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية ، مشيراً الى التعاون الفنى الضخم بين مصر والصين من خلال تبادل الفرق الفنية والسوليستات فى السنوات الماضية ، وقدم التحية للشعب الصينى لصموده فى مواجهة فيروس كورونا والانتصار عليه ، واعرب عن امله ان يستأنف التعاون الفنى والثقافى ببين البلدين بشكل عقب انحسار الجائحة .

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الموسيقية المصرية والصينية والعالمية منها وطنى ، افتتاحية سلاح الفرسان ، المارش المصرى ، افتتاحية اجمونت النهر الاصفر ، زهرة الياسمين ، اجمل شئ ، نشيد الوداع ، لحن اما بدا يتثنى الى جانب عمل غنائى بعنوان الايد فى الايد اداء ريهام عبد الحكيم ، كلمات المستشار الثقافي الصيني شى يوه وين اوالحان وتوزيع وانغ لى وايهاب حامد تعبيرا عن شكره لمصر قيادة وحكومه وشعب.

ويسبق الحفل فيلم وثائقى يتناول الروابط الوطيدة بين مصر والصين ويتضمن مشاهد نادرة تعرض لاول مرة منها تنظيم اهالى بكين مسيرة جماهيرية حاشدة فى ميدان تيان تيان لدعم مصر فى الحفاظ على سيادتها الوطنية وتأميم قناة السويس ، ومساندة مصر عام 1971 للصين فى استعادة مقعدها الشرعى بالامم المتحدة الى جانب لقطات لاهم الاستثمارات والمشروعات الصينية فى مصر بمجالات البناء والتشييد ، التعليم وتكنولوجيا المعلومات ، التبادل الثقافى والفنى ، التعاون لانتاج الكمامات الطبية فى مصر بالاضافة الى الزيارات المتبادلة بين القيادتين السياسيتين فى البلدين .