حنان بلال تقدم برنامجًا جديدًا عن المرأة في الشهر القادم

أكدت الإعلامية الكويتية حنان بلال، أنها بصدد التجهيز الي برنامج جديد يحمل اسم "المرأة العربية كيف تتجمل"، وذلك في شهر يوليو المقبل يتحدث عن الموضة والمكياج بالنسبة للمرأة العربية وافضل التقاليع للبشرة والوجه للحفاظ علي نضارة البشرة للحفاظ علي نضارة البشرة وأضافت : "الهدف من البرنامج هو نقل الخبرة التي اكتسبتها طوال مشواري الطويل في عالم التجميل الي كل فتاة عربية والأحتكاك المباشر مع الثقافات العربية في عالم الأزياء والموضة". مع الثقافات العربية في عالم الأزياء والموضة". وتابعت: "بالإضافة إلى العمل علي نطاق واسع علي نقل هذه الثقافة إلي كل بلد في الوطن العربي والتواصل المتزايد معهن واستمرار هذه الثقافة في نشر محتوي أفضل وربطها بأهداف مرموقة لمتابعيها في مجالات الموضة علي شبكات التواصل الاجتماعي.

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