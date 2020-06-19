السوري ليث غيبة يتعاقد على كليب جديد لنجمة لبنانية

تعاقد الفنان السوري الشاب ليث غيبة، على الظهور في كليب دعائي لأغنية رومانسية تؤديها نجمة لبنانية شهيرة يتكتم على اسمها لحين الإعلان عن تفاصيل الكليب كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد ليث غيبة، في تصريحات صحفية، بأن الكليب سيتم تصويره فى استراليا فيمشاهد رومانسية ستجمعه ببطلة الكليب، ومن إخراج المخرج فايز حداد، وسيتم التصوير لمدة 3 أيام متواصلة عقب فتح حركة الطيران كاملة بين الدول.
وتابع "غيبة"، بأن الكليب يشهد العديد من المشاهد الرومانسية حول قصةحب تنشأ فى أجواء مليئة بالسعادة، وبسبب كثرة التدخلات من المحيطين تتحول طاقة الحب إلى مشاهد مأسوية ستكون مفاجأة للجميع.
ليث غيبة، فنان سوري اشتهر مؤخرًا بتقليد جانات السينما السورية في أوج قمتها، ونال العديد من الجوائز التشجيعية، كما شارك في عدد من الحملات التلفزيونية الدعائية لصالح إحدى شركات السيارات العالمية خلال شهر رمضان الماضي.
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