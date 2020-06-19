عاصي الحلاني يمثل العرب في الحملة العالمية للحدّ من أجواء العنف بسبب كورونا

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وقد نشرت مؤسسة peace tech leb عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” موجزًا عن الحملة وطرحت السؤال التالي على المتابعين: كيف غير هذا الوباء تصورك عن السلام؟
وتوجه الحلاني برسالة مهمة الى الجمهور فقال: “خلال هذه الأزمة التي تلف العالم كل واحد بيقدر يعمل تغيير كتير كبير من خلال سلوكه في مجتمعه الذي يعيش فيه وهدفنا نشر التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعونا نلتزم بالتعليمات لمنظمة الصحة العالمية”. واضاف : لنكن يداً بيد لنكافح هذا الوباء الصعب كورونا”.
على صعيد آخر، انتهى عاصى الحلانى من تصوير ثاني أغنيات ألبومه الجديد “رجعتيني لبدايتي”، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، وإخراج أحمد المنجد، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.