عودة تصوير “أسود فاتح” لهيفاء وهبي في هذا الموعد

ويبحث القائمون على العمل عن تنسيق المواعيد المناسبة للممثلين المشاركين في العمل لاسيما وأنهم متواجدون حالياً في مصر، كما أن تصوير المشاهد المتبقية سيتطلب إقامة هؤلاء الفنانين في لبنان لمدة تزيد عن شهر ونصف خاصة وأنه يتبقى أكثر من 30 يوم تصوير على الانتهاء من آخر المشاهد، على أن يتم يعد ذلك حسم أمر العرض سواء في الفترة المقبلة أو الانتظار لشهر رمضان 2021.

مسلسل “أسود فاتح” تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبي وكوكبة من الفنانين نذكر منهم وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.