موعد إعلان نتائج رصد مشاهد التدخين والإدمان بالأعمال الدرامية لعام 2020

يعلن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يوم الأحد المقبل نتائج رصد وتحليل وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات بالأعمال الدرامية التي عُرضت ضمن الموسم الرمضاني الماضي 2020. ومن المقرر أن يتم تكريم ثلاثة أعمال درامية هي "خيانة عهد"، "البرنس"، "لما كنا صغيرين"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويشارك الوزيرة الحضور كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين، ومجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة إلى محمد سامي، مؤلف ومخرج مسلسل "البرنس"، وأيمن سلامة، مؤلف "لما كنا صغيرين"، ومحمد عادل، مؤلف "خيانة عهد".

هي "خيانة عهد"، "البرنس"، "لما كنا صغيرين"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.ويشارك الوزيرة الحضور كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين، ومجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة إلى محمد سامي، مؤلف ومخرج مسلسل "البرنس"، وأيمن سلامة، مؤلف "لما كنا صغيرين"، ومحمد عادل، مؤلف "خيانة عهد".

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