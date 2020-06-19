منذ طرحها .. "وانت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد تتجاوز الـ14 مليون مشاهدة

تجاوز فيديو كليب أغنية "وانت معايا" لـ تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، حاجز الـ 14 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة تامر الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، وهندسة صوتية ياسر انور، وoriginal mastering امير محروس، وremix Mastering جلال الحمداوي، وإخراج سعيد الماروق، وإنتاج TH PRODUCTION.

يذكر ان، نجم الجيل تامر حسني، قد أحيا حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين"، على سفح الأهرامات، والذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات بمناسبة عيد الفطر، حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع الحفل على قناة ON.